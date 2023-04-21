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Глава правительства Армении Пашинян заявил о передаче Азербайджану проекта мирного соглашения

Политика
Глава правительства Армении Пашинян заявил о передаче Азербайджану проекта мирного соглашения

Ереван передал Баку свой проект мирного договора и выразил готовность подписать его, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания правительства.

По словам политика, предложения касаются работы комиссии по приграничной безопасности и восстановлению транспортного сообщения. Также туда включено требование о прекращении оккупации армянской территории, отметил Пашинян.

«Армения передала Азербайджану свои предложения вокруг мирного договора и мы готовы подписать договор с таким содержанием», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее стало известно, что армянские власти заявили о готовности разместить миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территории страны.
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