Глава правительства Армении Пашинян заявил о передаче Азербайджану проекта мирного соглашения

Ереван передал Баку свой проект мирного договора и выразил готовность подписать его, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания правительства.
По словам политика, предложения касаются работы комиссии по приграничной безопасности и восстановлению транспортного сообщения. Также туда включено требование о прекращении оккупации армянской территории, отметил Пашинян.
«Армения передала Азербайджану свои предложения вокруг мирного договора и мы готовы подписать договор с таким содержанием», — подчеркнул премьер-министр.
Ранее стало известно, что армянские власти заявили о готовности разместить миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территории страны.