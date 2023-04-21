Москвичка отправила почти два миллиона рублей мошенникам, думая что оплатила рекламу у известных блогеров

Сначала Анна объясняла, что блогеры не выходят с ней на связь, а потом и сама перестала отвечать Екатерине. Обеспокоенная девушка решила напрямую написать интернет-звездам, тогда ей ответили, что никакие деньги они не получали и про рекламу не знают. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы — проверка по факу случившегося уже идет.