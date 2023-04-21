Москвичка отправила почти два миллиона рублей мошенникам, думая что оплатила рекламу у известных блогеров

Девушка из Москвы перевела 1,8 миллиона рублей популярным блогерам в запрещенной соцсети. Деньги присвоила мошенница-посредник. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
К Екатерине в апреле обратилась директор по трафику компании «Селф мейд». Ей нужно было приобрести рекламу у блогеров. Девушка взялась за работу и вспомнила, что около месяца назад плодотворно сотрудничала с некой Анной, которая представлялась PR-директором многих блогеров-миллионников: Евгений Ершов, Люба «Любятинка» Сидоркина и Рома Штайн.
Потерпевшая и мошенница обсудили детали в мессенджере и договорились об оплате услуг. Екатерина 19 апреля перевела на указанные счета 1,8 миллиона рублей. После этого блогеры должны были прислать рекламные ролики, но девушка их так и не дождалась.
Сначала Анна объясняла, что блогеры не выходят с ней на связь, а потом и сама перестала отвечать Екатерине. Обеспокоенная девушка решила напрямую написать интернет-звездам, тогда ей ответили, что никакие деньги они не получали и про рекламу не знают. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы — проверка по факу случившегося уже идет.
Ранее мошенники обманули Татьяну Адабаш, мать советника сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко Елены Силкиной. Женщину запугали спецоперацией, заставили перевести на счет более одного миллиона рублей и скрыться от родственников.