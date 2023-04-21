Росгвардейцы спасли ребенка из огня в Тверской области

Тогда старший лейтенант полиции Максим В., капитан полиции Евгений К., стажер Роман Л. и оператор ЭВМ Иван К. рванули к месту пожара. Сотрудники Росгвардии вызвали пожарную службу, после чего поспешили открыть ворота, чтобы те смогли как можно быстрее добраться до сарая.