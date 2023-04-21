Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Росгвардейцы спасли ребенка из огня в Тверской области

Происшествия
Росгвардейцы спасли ребенка из огня в Тверской области

Сотрудники охраны Росгвардии спасли из огня 14-летнюю девочку и стали героями.

В Тверской области в городе Торжок произошло воспламенение сарая, примыкающего к жилому дому на улице Пролетарской. Росгвардейцы около 12 часов дня заметили огонь из окна своего рабочего кабинета.

Тогда старший лейтенант полиции Максим В., капитан полиции Евгений К., стажер Роман Л. и оператор ЭВМ Иван К. рванули к месту пожара. Сотрудники Росгвардии вызвали пожарную службу, после чего поспешили открыть ворота, чтобы те смогли как можно быстрее добраться до сарая.

Огонь с сарая перекинулся на рядом стоящий дом, в одной из квартир которого спасатели нашли несовершеннолетнюю девочку. Росгвардейцы провели эвакуацию и оповестили о возгорании жителей близлежащих домов.

Ранее власти Южной Кореи эвакуировали жителей города Каннын из-за сильнейшего пожара.
пожар сарай возгорание росгвардейцы девочка ребенок огонь
Военкоры ФАН