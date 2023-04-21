Росгвардейцы спасли ребенка из огня в Тверской области

Сотрудники охраны Росгвардии спасли из огня 14-летнюю девочку и стали героями.
В Тверской области в городе Торжок произошло воспламенение сарая, примыкающего к жилому дому на улице Пролетарской. Росгвардейцы около 12 часов дня заметили огонь из окна своего рабочего кабинета.
Тогда старший лейтенант полиции Максим В., капитан полиции Евгений К., стажер Роман Л. и оператор ЭВМ Иван К. рванули к месту пожара. Сотрудники Росгвардии вызвали пожарную службу, после чего поспешили открыть ворота, чтобы те смогли как можно быстрее добраться до сарая.
Огонь с сарая перекинулся на рядом стоящий дом, в одной из квартир которого спасатели нашли несовершеннолетнюю девочку. Росгвардейцы провели эвакуацию и оповестили о возгорании жителей близлежащих домов.
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