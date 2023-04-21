Южный Судан продолжает экспортировать нефть через морские терминалы Судана

Джуба, 21 апреля. Министр нефти Южного Судана Пуот Канг Чол заявил, что продолжающиеся боевые действия в Хартуме не повлияли на экспорт сырой нефти из страны. Об этом сообщает новостное агентство Аngi.
Южноафриканское государство доставляет природный ресурс на мировой рынок через магистральный трубопровод, идущий через территорию Судана и заканчивающийся в Порт-Судане на Красном море, поскольку у республики нет к нему выхода.
«Все наши промысловые объекты, включая нефтепровод, насосные станции, очистные сооружения, наземные строения и экспортные терминалы в Республике Судан хорошо защищены и находятся под охраной. Мы продолжаем производить и экспортировать со всех наших месторождений около 196 тыс. баррелей нефти в сутки», — заявил Канг Чол.
Министр отметил, что в случае возникновения угрозы персоналу компаний южноафриканской республики, работающему в Судане, сотрудники будут перемещены в более безопасное место.
Ранее стало известно, что Межправительственный орган по развитию Восточной Африки (IGAD) приняли решение направить в Хартум для примирения конфликтующих сторон лидеров Джибути, Кении и Южного Судана.