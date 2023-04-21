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Южный Судан продолжает экспортировать нефть через морские терминалы Судана

Весь мир
Южный Судан продолжает экспортировать нефть через морские терминалы Судана

Джуба, 21 апреля. Министр нефти Южного Судана Пуот Канг Чол заявил, что продолжающиеся боевые действия в Хартуме не повлияли на экспорт сырой нефти из страны. Об этом сообщает новостное агентство Аngi.

Южноафриканское государство доставляет природный ресурс на мировой рынок через магистральный трубопровод, идущий через территорию Судана и заканчивающийся в Порт-Судане на Красном море, поскольку у республики нет к нему выхода.

«Все наши промысловые объекты, включая нефтепровод, насосные станции, очистные сооружения, наземные строения и экспортные терминалы в Республике Судан хорошо защищены и находятся под охраной. Мы продолжаем производить и экспортировать со всех наших месторождений около 196 тыс. баррелей нефти в сутки», — заявил Канг Чол.

Министр отметил, что в случае возникновения угрозы персоналу компаний южноафриканской республики, работающему в Судане, сотрудники будут перемещены в более безопасное место.

Ранее стало известно, что Межправительственный орган по развитию Восточной Африки (IGAD) приняли решение направить в Хартум для примирения конфликтующих сторон лидеров Джибути, Кении и Южного Судана.
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