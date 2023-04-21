Российская спортсменка Чикунова побила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом

Российская спортсменка Евгения Чикунова превзошла результат установленного мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом в рамках чемпионата России по плаванию.Она проплыла дистанцию за две минуты 17,55 секунды
Ранее мировым рекордом был заплыв за две минуты и 18,95 секунд. Его установила Татьяна Схунмакер, спортсменка сборной ЮАР, на Олимпиаде 2020 года. Решение об официальном признании нового рекордного результата должна принять Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).
Чемпионат России по плаванию организован в Казани. Вслед за лидером, в дистанции 200 метров брассом второе место заняла Алина Змушко с результатом в две минуты и 26,19 секунд. Тройку лидеров замкнула Ника Годун — две минуты и 28,93 секунд.
Ранее сообщалось, что спортсменки из Московской области забрали первое место в первенстве России по синхронному плаванию. Они забрали аж шесть золотых медалей.