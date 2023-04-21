Российская спортсменка Чикунова побила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом

Чемпионат России по плаванию организован в Казани. Вслед за лидером, в дистанции 200 метров брассом второе место заняла Алина Змушко с результатом в две минуты и 26,19 секунд. Тройку лидеров замкнула Ника Годун — две минуты и 28,93 секунд.