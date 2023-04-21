Глава СОМБ осудил заявление властей США о якобы участии инструкторов из РФ в суданском конфликте

«Согласно уже попавшей в СМИ информации, эту клевету против российских специалистов распространяют представители США, которые пытаются ввести в заблуждение некоторых членов центральноафриканского правительства, говоря им о том, что российские специалисты якобы сотрудничают с Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане. Попытки представителей США очернить Россию и вбить клин в наши отношения с Центральноафриканской Республикой вызывают возмущение и осуждение.