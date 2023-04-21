Глава СОМБ осудил заявление властей США о якобы участии инструкторов из РФ в суданском конфликте

Банги, 21 апреля. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов выступил с заявлением относительно попытки властей США очернить деятельность российских специалистов и обвинить их в якобы участии в конфликте на территории Судана.
Руководитель СОМБ отметил, что информация представителей Вашингтона не соответствует действительности. По его словам, инструкторы из РФ не замешаны в противостоянии в восточноафриканском государстве и не пытаются втянуть в него ЦАР:
«В Центральноафриканской Республике распространяются слухи, что российские специалисты якобы участвуют в конфликте в Судане и втягивают правительство республики в конфликт соседей. Это откровенная ложь. На территории ЦАР находятся российские инструкторы СОМБ, которые остаются привержены своей задаче — обучению центральноафриканских вооруженных сил (FACA), полиции и жандармерии. Интенсивные тренировки продолжаются каждый день, и все инструкторы задействованы в образовательной деятельности».
Иванов подчеркнул, что работа специалистов из РФ, которых иностранные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», ограничивается качественной подготовкой армии ЦАР. Благодаря этим тренировкам подразделения FACA обеспечили правительству полный контроль над месторождениями драгоценных камней и металлов, а также защитили суверенитет государства Черного континента.
Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность считает, что заявления властей США являются частью дезинформационной кампании против России. Подобным образом Вашингтон стремится навредить партнерству Москвы и Банги:
«Согласно уже попавшей в СМИ информации, эту клевету против российских специалистов распространяют представители США, которые пытаются ввести в заблуждение некоторых членов центральноафриканского правительства, говоря им о том, что российские специалисты якобы сотрудничают с Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане. Попытки представителей США очернить Россию и вбить клин в наши отношения с Центральноафриканской Республикой вызывают возмущение и осуждение.
Россия всегда исполняет взятые на себя обязательства, что очень ценится нашими партнерами. Инструкторы СОМБ не исключение, они остаются на местах и продолжают делать свою работу, несмотря на происки западных стран», — подчеркнул глава СОМБ.
В заключение Иванов поблагодарил власти ЦАР за приверженность партнерству с РФ и непринятие западной пропаганды. Он отметил, что сотрудничество Москвы и Банги планомерно укрепляется и благотворно влияет на развитие страны.
«Я хочу выразить благодарность руководству республики, которое не поддается на провокации Вашингтона. Вместе мы продолжаем трудиться на благо мира и процветания Центральноафриканской Республики», — резюмировал руководитель СОМБ.
Ранее правительство ЦАР отвергло обвинения США о якобы попытках российских инструкторов сделать республику участником суданского кризиса. Власти в Банги подчеркнули, что FACA как минимум не имеют технических возможностей вмешаться в противостояние на территории восточноафриканского государства.