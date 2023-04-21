Французские протестующие против пенсионной реформы ворвались музей изобразительных искусств Орсе

Противники принятой во Франции пенсионной реформы ворвались в музей изобразительных искусств Орсе в Париже. Кадры с места инцидента опубликовал Sputnik.
Сообщается, что в здание прорвалось около 80 человек. Они развернули два огромных баннера с надписью «64 года — нет» перед скульптурой «Врата ада» Огюста Родена.
«Выход на пенсию в 60 лет — мы боролись за это, мы будем бороться», — скандировали митингующие.
Ранее BVA опубликовало данные опроса среди французов, который показал рекордное обрушение рейтинга действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Согласно результатам, его деятельность одобряют лишь 26% граждан.