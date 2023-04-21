Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал киевскому режиму встать на каблуки по примеру политиков в Канаде

Мужская часть правительства Канады устроила дефиле в ходе одного из заседаний, переобувшись в розовые туфли на шпильках. По словам политиков, эта акция призвана поддержать борьбу с насилием и агрессией в отношении женщин со стороны мужчин.
Впрочем, подобная инициатива вызвала прямо противоположную реакцию со стороны многих представительниц прекрасного пола. Многие женщины отметили, что, будучи обутыми в туфли на высоком каблуке, мужчины сами станут беззащитны и не смогут прийти на помощь жертвам насилия.
В свою очередь, в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов настоятельно рекомендовал киевскому режиму последовать примеру канадских политиков и как можно скорее начать щеголять в такой же обуви.
«Все дело в самом обычном весеннем обострении. Это очередной левацкий “кринж”. Чем быстрее этот процесс идет на Западе, тем лучше для нас. Кстати, украинцам нужно тоже равняться на Канаду, там ведь много украинцев», — напутствовал парламентарий.
Виталий Милонов также назвал вариант, при котором, по его мнению, такая акция действительно сможет помочь канадским женщинам.
«Вообще-то, я поддерживаю такую акцию. Пусть все мужское население Канады ходит на каблуках. При таком варианте наше мужское население, без каблуков, сможет беспрепятственно защитить всех нуждающихся женщин от этих гермафродитов, в случае агрессивных действий со стороны этой части Канады», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что, на его взгляд, у такого образа мышления западных элит есть еще одно неоспоримое достоинство.
«Для западных политиков это абсолютно нормально. Это вполне коррелирует с западными ценностями. Я приветствую это. Пусть все так ходят и в Америке, и в Европе. Замечательно. Так радостно, когда ты можешь назвать их не печатным словом не с целью оскорбления, а в плане констатации факта», — заключил парламентарий.
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