Журналиста Грозева заочно арестовали за организацию побега шеф-редактора The Insider Доброхотова за границу

Сотрудник The Insider покинул территорию страны вскоре после того, как к нему домой наведались сотрудники силовых структур. Доброхотов проходил в качестве свидетеля по другому уголовному делу — о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Последний якобы сотрудничал с оборонным ведомством РФ, помогая ему «сливать» данные о сбитом в небе над ДНР пассажирском самолете Boeing MH17.