Журналиста Грозева заочно арестовали за организацию побега шеф-редактора The Insider Доброхотова за границу

Участие в организации побега шеф-редактора издания The Insider✱ (признано иноагентом в РФ) Романа Доброхотова* (признан иноагентом в РФ) послужило причиной заочного ареста журналиста Христо Грозева, работающего на Bellingcat✱ (признано иноагентом в РФ). Об этом сообщили правоохранители.
Как стало известно ранее, соответствующее решение принял Лефортовский суд Москвы. Автору так называемых «расследований» предъявили обвинения по факту незаконного выезда из страны, а также выдали санкцию на заочный арест.
«По версии правоохранителей, Христо Грозев помог шеф-редактору The Insider Доброхотову незаконно пересечь границу РФ», — указано в сообщении.
Сотрудник The Insider покинул территорию страны вскоре после того, как к нему домой наведались сотрудники силовых структур. Доброхотов проходил в качестве свидетеля по другому уголовному делу — о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Последний якобы сотрудничал с оборонным ведомством РФ, помогая ему «сливать» данные о сбитом в небе над ДНР пассажирском самолете Boeing MH17.
На прошлой неделе министерство юстиций расширило список физических лиц, признанных иностранными агентами на территории государства. В числе прочих в реестре оказался юморист Семен Слепаков* (признан иноагентом в России).
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами