Заксобрание Оренбургской области предложило ввести процедуру усыпления бродячих собак

Законодательное собрание Оренбуржья направило в Совет Федерации и Госдуму РФ предложения о введении процедуры гуманного умерщвления бездомных собак.Данную меру предлагается применять в нескольких случаях, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Законодатели предлагают усыплять животных с установленной немотивированной агрессивностью — собак, которым не удалось найти новых хозяев в течение месяца с момента поступления в приют. Также предполагается умерщвлять гуманным способом животных, у которых имеются заболевания или неизлечимые травмы, вызывающие физические страдания.
В проекте предусмотрено создание реестра домашних животных. Также описан порядок временного содержания бездомных животных, предложенный губернатором Оренбурга Денисом Паслером.
Ранее он поручил отловить бродячих собак в городе. Это решение было принято после гибели ребенка, на которого напали бездомные животные.