Заксобрание Оренбургской области предложило ввести процедуру усыпления бродячих собак

Законодатели предлагают усыплять животных с установленной немотивированной агрессивностью — собак, которым не удалось найти новых хозяев в течение месяца с момента поступления в приют. Также предполагается умерщвлять гуманным способом животных, у которых имеются заболевания или неизлечимые травмы, вызывающие физические страдания.