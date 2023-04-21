«Стоит три основных вопроса»: политолог Кошкин объяснил, чего ожидать от встречи «Рамштайн»

Берлин, 21 апреля. На базе ВС США «Рамштайн» в Германии проходит очередная встреча министров обороны государств, оказывающих военную поддержку Киеву в боевых действиях против российской армии.
Нынешнее заседание так называемой «контактной группы по обороне Украины» стало уже одиннадцатым по счету. Если на предыдущих встречах решались вопросы о предоставлении Киеву различных систем вооружения, начиная от противотанковых средств и заканчивая бронетехникой, а также моменты, связанные с подготовкой контрнаступления ВСУ, то на этот раз, судя по общему фону и просачивающуюся информацию, основная речь зашла об обеспечении украинской армии боеприпасами, топливом и другими ресурсами. Можно предположить, что западные союзники «незалежной» главное внимание уделили обеспечению предстоящего наступления украинской армии.
Примечательно, что за день до проведения консультаций Киев посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который встретился с Владимиром Зеленским и рядом украинских чиновников. Можно предположить, что функционер Североатлантического альянса выслушал доклады руководства «незалежной» касательно готовности начать наступление.
Все это происходит на фоне утечки якобы секретных документов ВС США, в которых говорится о неготовности ВСУ вести масштабные наступательные действия в виду ряда проблем, имеющихся у украинской армии.
По мнению военного аналитика, политолога Андрея Кошкина, по итогам нынешнего заседания едва ли можно ожидать громких заявлений, поскольку оно в основном касается вопросов обеспечения ВСУ и не будет затрагивать политические аспекты противостояния с Москвой. В то же время участники переговоров будут стремиться решить наиболее острые проблемы украинской армии, которые могут помешать готовящемуся наступлению.
«Надо сказать, что это плановая встреча контактной группы по Украине, а раз так, то ожидать от нее каких-то прорывных решений не стоит. Повестка весьма актуальна: как уточнил министр обороны США Лойд Остин, перед союзниками Киева стоит три основных вопроса: ПВО, боеприпасы, а также обеспечение ВСУ топливом и другими ресурсами.
Первый пункт сопряжен со сливом информации, из которого стало известно, что боеприпасам для средств ПВО у Украины не хватает. Вот в Рамштайне и собрались для того, чтобы эту проблему обсудить и попытаться решить. Что касается вопросов, связанных с самолетным парком, то здесь продолжается обсуждение поставок МиГ-29 из Словении и Польши. Это характеризует актуальность нынешнего заседания для Киева и поддерживающих его государств. Как сообщил накануне генсек НАТО Столтенберг, союзники «незалежной» сделают все, чтобы Украина получила все необходимое для организации и проведения контрнаступления», — отметил он.
При этом, как подчеркнул эксперт, Зеленский также пытается выжать максимум из сложившейся ситуации, не особо доверяя обещаниям западных политиков и стремясь получить какие-то твердые гарантии относительно своего будущего.
«Складывается впечатление, что Зеленский пытается сторговаться, получив обещания о членстве в НАТО до начала наступления, чтобы спрятаться за пятую статью о коллективной обороне. Вероятно этим можно объяснить внезапный визит Столтенберга в Киев. Он попытался объяснить команде Зеленского, что нужно быстрее наступать, а что касается вступления в Альянс — на счет этого можно не переживать — все идет по плану.
В то же время в Киеве, исходя из собственного опыта, понимают, что решение нужно выбивать прямо сейчас. До этого Банковая пыталась «спрятаться» за Польшу, чтобы поляки вписались за Украину, но Дуда хитрит — Варшава пытается получить от Украины то, что интересно ей, но воевать за «незалежную» не спешит», — подытожил Кошкин.