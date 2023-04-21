«Стоит три основных вопроса»: политолог Кошкин объяснил, чего ожидать от встречи «Рамштайн»

Нынешнее заседание так называемой «контактной группы по обороне Украины» стало уже одиннадцатым по счету. Если на предыдущих встречах решались вопросы о предоставлении Киеву различных систем вооружения, начиная от противотанковых средств и заканчивая бронетехникой, а также моменты, связанные с подготовкой контрнаступления ВСУ, то на этот раз, судя по общему фону и просачивающуюся информацию, основная речь зашла об обеспечении украинской армии боеприпасами, топливом и другими ресурсами. Можно предположить, что западные союзники «незалежной» главное внимание уделили обеспечению предстоящего наступления украинской армии.