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«Стоит три основных вопроса»: политолог Кошкин объяснил, чего ожидать от встречи «Рамштайн»

Весь мир
«Стоит три основных вопроса»: политолог Кошкин объяснил, чего ожидать от встречи «Рамштайн»

Берлин, 21 апреля. На базе ВС США «Рамштайн» в Германии проходит очередная встреча министров обороны государств, оказывающих военную поддержку Киеву в боевых действиях против российской армии.

Нынешнее заседание так называемой «контактной группы по обороне Украины» стало уже одиннадцатым по счету. Если на предыдущих встречах решались вопросы о предоставлении Киеву различных систем вооружения, начиная от противотанковых средств и заканчивая бронетехникой, а также моменты, связанные с подготовкой контрнаступления ВСУ, то на этот раз, судя по общему фону и просачивающуюся информацию, основная речь зашла об обеспечении украинской армии боеприпасами, топливом и другими ресурсами. Можно предположить, что западные союзники «незалежной» главное внимание уделили обеспечению предстоящего наступления украинской армии.

«Стоит три основных вопроса»: политолог Кошкин объяснил, чего ожидать от встречи «Рамштайн»

Примечательно, что за день до проведения консультаций Киев посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который встретился с Владимиром Зеленским и рядом украинских чиновников. Можно предположить, что функционер Североатлантического альянса выслушал доклады руководства «незалежной» касательно готовности начать наступление.

Все это происходит на фоне утечки якобы секретных документов ВС США, в которых говорится о неготовности ВСУ вести масштабные наступательные действия в виду ряда проблем, имеющихся у украинской армии.

По мнению военного аналитика, политолога Андрея Кошкина, по итогам нынешнего заседания едва ли можно ожидать громких заявлений, поскольку оно в основном касается вопросов обеспечения ВСУ и не будет затрагивать политические аспекты противостояния с Москвой. В то же время участники переговоров будут стремиться решить наиболее острые проблемы украинской армии, которые могут помешать готовящемуся наступлению.

«Стоит три основных вопроса»: политолог Кошкин объяснил, чего ожидать от встречи «Рамштайн»
«Надо сказать, что это плановая встреча контактной группы по Украине, а раз так, то ожидать от нее каких-то прорывных решений не стоит. Повестка весьма актуальна: как уточнил министр обороны США Лойд Остин, перед союзниками Киева стоит три основных вопроса: ПВО, боеприпасы, а также обеспечение ВСУ топливом и другими ресурсами.

Первый пункт сопряжен со сливом информации, из которого стало известно, что боеприпасам для средств ПВО у Украины не хватает. Вот в Рамштайне и собрались для того, чтобы эту проблему обсудить и попытаться решить. Что касается вопросов, связанных с самолетным парком, то здесь продолжается обсуждение поставок МиГ-29 из Словении и Польши. Это характеризует актуальность нынешнего заседания для Киева и поддерживающих его государств. Как сообщил накануне генсек НАТО Столтенберг, союзники «незалежной» сделают все, чтобы Украина получила все необходимое для организации и проведения контрнаступления», — отметил он.
«Стоит три основных вопроса»: политолог Кошкин объяснил, чего ожидать от встречи «Рамштайн»

При этом, как подчеркнул эксперт, Зеленский также пытается выжать максимум из сложившейся ситуации, не особо доверяя обещаниям западных политиков и стремясь получить какие-то твердые гарантии относительно своего будущего.

«Складывается впечатление, что Зеленский пытается сторговаться, получив обещания о членстве в НАТО до начала наступления, чтобы спрятаться за пятую статью о коллективной обороне. Вероятно этим можно объяснить внезапный визит Столтенберга в Киев. Он попытался объяснить команде Зеленского, что нужно быстрее наступать, а что касается вступления в Альянс — на счет этого можно не переживать — все идет по плану.

В то же время в Киеве, исходя из собственного опыта, понимают, что решение нужно выбивать прямо сейчас. До этого Банковая пыталась «спрятаться» за Польшу, чтобы поляки вписались за Украину, но Дуда хитрит — Варшава пытается получить от Украины то, что интересно ей, но воевать за «незалежную» не спешит», — подытожил Кошкин.
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