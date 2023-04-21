Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения и МГУ провести мероприятия по педагогике в странах СНГ

Согласно поручению главы государства, организовать и провести указанные мероприятия предписано в 2023 году. Для участия в конкурсах желающим нужно будет предоставить оргкомитету свои научно-исследовательские работы на заданную тему. Участники научно-практических конференций должны будут подготовить исследования, также посвященные творческому наследию Ушинского.