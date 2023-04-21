Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения и МГУ провести мероприятия по педагогике в странах СНГ

Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения РФ и МГУ провести в странах СНГ конкурсы и конференции, посвященные идеям Константина Ушинского о педагогических науках и искусстве воспитания. Об этом говорится на сайте Кремля.
Согласно поручению главы государства, организовать и провести указанные мероприятия предписано в 2023 году. Для участия в конкурсах желающим нужно будет предоставить оргкомитету свои научно-исследовательские работы на заданную тему. Участники научно-практических конференций должны будут подготовить исследования, также посвященные творческому наследию Ушинского.
Доклады об исполнении поручения президента России необходимо представить до 15 декабря. Ответственными за реализацию распоряжения Владимир Путин назначил министра просвещения России Сергея Кравцова и ректора Московского университета Виктора Садовничего.
Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала к созданию цельной и отвечающей современным реалиям системы образования. Об этом политик заявила в диалоге с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым, усомнившись, что России следует заимствовать западный опыт в сфере образования.