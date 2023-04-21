Пресс-служба Евгения Пригожина назвала провокацией вопросы зарубежных СМИ об участии ЧВК «Вагнер» в суданском конфликте

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала официальное письмо в связи с частыми провокационными вопросами западных изданий о ситуации в Судане.
«Зарубежным СМИ, которые пытаются раскачать "суданскую лодку" и задают провокационные вопросы, заранее сообщаем: сотрудников, имеющих отношение к ЧВК "Вагнер" или Евгению Пригожину, ни одного человека, на территории Судана нет уже более двух лет», — сказано в обращении.
Инструкторы завершили обучение суданских военных в 2019 году. ЧВК «Вагнер» не передавала и не передает какое-либо вооружение ни одной из конфликтующих в Судане сторон, подчеркивается в письме.
Пресс-служба бизнесмена добавила, что Пригожин предложил свои посреднические услуги в переговорах между командующим армией Судана Абделем Фаттах аль-Бурханом, командующим Силами быстрого реагирования (СБР) генералом Мухаммадом Дагло (Хаметти) и другими участниками конфликта.
«В дальнейшем на провокационные вопросы, касающиеся Судана, пресс-служба Евгения Викторовича Пригожина отвечать не будет, считая их не чем иным, как провокацией с целью втягивания третьих стран в данный конфликт», — говорится в письме.
Ранее Пригожин заявил, что готов стать посредником в урегулировании ситуации в Судане, где идут боестолкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР).