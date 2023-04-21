Ливия эвакуировала из столицы Судана 83 сотрудника посольства

Хартум, 21 апреля. Посольство Ливии в Судане объявило об эвакуации 83 сотрудников, находящихся в Хартуме. Об этом сообщает информационный канал Sahafahh.
Ливийские власти организовали перемещение своих граждан из горячей точки восточноафриканского государства, где на данный момент происходят вооруженные столкновения. Среди эвакуируемых оказались не только сотрудники дипведомства, но и их семьи, а также студенты, персонал авиакомпании Afriqiyah Airwaves и банка «Ас-Сахель».
Все граждане североафриканского государства благополучно прибыли в безопасный город Порт-Судан, откуда в ближайшее время отправятся на родину. Однако несколько человек все еще остались в столице, и на данный момент ведется работа по подготовке их к эвакуации, как только начнется новое перемирие между враждующими сторонами.
Ранее посол Судана в Москве Мохаммед Сирраджа провел пресс-конференцию в штаб-квартире Международного информационного агентства «Россия сегодня».