Ливия эвакуировала из столицы Судана 83 сотрудника посольства

Все граждане североафриканского государства благополучно прибыли в безопасный город Порт-Судан, откуда в ближайшее время отправятся на родину. Однако несколько человек все еще остались в столице, и на данный момент ведется работа по подготовке их к эвакуации, как только начнется новое перемирие между враждующими сторонами.