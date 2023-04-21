Роскомнадзор заблокирует ряд блогеров за рекламу онлайн-казино

Роскомнадзор внес в список запрещенных каналов ряд российских блогеров. Причиной стала реклама сайтов с запрещенной деятельностью на их ресурсах.
Решение представители организации приняли на основании двух обращений от Лиги безопасного интернета. Там не раз указывали на рекламные материалы, связанные с онлайн-казино. Ограничения коснутся профилей известных медиаличностей на Twitch и Telegram, сообщает Telegram-канал Mash.
В «черный список» попали четырнадцать блогеров. Среди них оказались Гусейн Гасанов, Юрий Хованский, Егор Крид, Андрей Бурим, Николай Лебедев и другие. Роскомнадзор направил обращение к платформам с требованием ограничить доступ к аккаунтам.
Однако деятельность казино распространяется не только на онлайн-ресурсы. Так, в Новосибирске правоохранительные органы накрыли подпольное казино. Его организовали местные жители, имеющие специальный доступ в игорный клуб.