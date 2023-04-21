Роскомнадзор заблокирует ряд блогеров за рекламу онлайн-казино

Решение представители организации приняли на основании двух обращений от Лиги безопасного интернета. Там не раз указывали на рекламные материалы, связанные с онлайн-казино. Ограничения коснутся профилей известных медиаличностей на Twitch и Telegram, сообщает Telegram-канал Mash.