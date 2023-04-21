Украина оказалась во власти неонацистов во главе с президентом страны Зеленским. Об этом в своем еженедельном бюллетене написал американский конгрессмен Пол Госар. По его словам, Белый дом тратит миллиарды долларов, поступивших от налогоплательщиков, на поддержку страны с недостойной идеологией.