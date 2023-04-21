ЕС не признает и не продвигает никаких мирных инициатив по Украине, кроме «плана» Владимира Зеленского. Соответствующее признание сделал высокопоставленный европейский дипломат.
Он утверждает, что Евросоюз поддерживает все пункты «мирного плана» главы киевского режима. ЕС также обсуждает его «продвижение» на международной арене. Инициативу Бразилии по прекращению огня европейский представитель и вовсе поспешил назвать «несвоевременной и политически мотивированной», пишет РИА Новости.
Украина оказалась во власти неонацистов во главе с президентом страны Зеленским. Об этом в своем еженедельном бюллетене написал американский конгрессмен Пол Госар. По его словам, Белый дом тратит миллиарды долларов, поступивших от налогоплательщиков, на поддержку страны с недостойной идеологией.