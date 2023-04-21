Депутаты Госдумы предложили ввести налог для миллионеров в помощь мобилизованным

Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов предложили ввести дополнительный налог миллионерам и отправить эти деньги в поддержку мобилизованным и их сеьмям.
Идея депутатов заключается в том, что граждане с доходом более 12 миллионов рублей в год могли бы платить добавочные два процента к НДФЛ. Их потом перечислят в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей.
Официальное письмо с таким предложением депутаты отправили председателю правительства России Михаилу Мишустину. В письме Кузнецов и Нилов также написали, что от мобилизованных и их семей поступают сообщения с просьбой о помощи.
Ранее сообщалось, что депутат муниципального округа Чертаново центральное Сергей Полозов раскрыл подробности работы коллег в зоне спецоперации. Он отметил, что подобные поездки депутатов в зону СВО помогают избежать распространения недостоверной информации.