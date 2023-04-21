«ФАН повсюду»: кто хочет убить премьер-министра Японии

Автор Telegram-канала "Lu Man: Взгляд на Восток" рассказывает о возвращении политического насилия в Японию.
Самодельная бомба взорвалась всего в нескольких метрах от премьер-министра Японии Фумио Кисиды во время предвыборного митинга в порту города Вакаяма. Неудачное покушение на главу правительства 15 апреля вновь привлекло внимание к проблеме безопасности высокопоставленных политиков в стране. Меньше года назад также в результате нападения одиночки погиб бывший премьер Синдзо Абэ. Его смерть стала четвертым убийством политического деятеля за всю послевоенную историю Японии.
В чем разница между этими двумя происшествиями? Почему Синдзо Абэ был убит из-за деятельности псевдохристианской секты? Чем руководствовался нападавший на Фумио Кисиду? И какую угрозу несут политически мотивированные покушения на почве социального неравенства? Все это обсуждаем в подкасте «ФАН повсюду» вместе с автором Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток».
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