«ФАН повсюду»: кто хочет убить премьер-министра Японии

Самодельная бомба взорвалась всего в нескольких метрах от премьер-министра Японии Фумио Кисиды во время предвыборного митинга в порту города Вакаяма. Неудачное покушение на главу правительства 15 апреля вновь привлекло внимание к проблеме безопасности высокопоставленных политиков в стране. Меньше года назад также в результате нападения одиночки погиб бывший премьер Синдзо Абэ. Его смерть стала четвертым убийством политического деятеля за всю послевоенную историю Японии.