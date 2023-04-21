Читинская школьница заработала дополнительные 100 баллов к ЕГЭ, запрограммировав БПЛА

Как пишет «РТК Забайкалье», Виктории Геллер всего 17 лет, но уже сегодня она ориентируется в науке программирования лучше многих взрослых. Недавно она сумела победить во Всероссийской олимпиаде «Беспилотные авиационные системы», проходившей в Москве.