Читинская школьница заработала дополнительные 100 баллов к ЕГЭ, запрограммировав БПЛА

Старшеклассница из города Чита Виктория Геллер победила во Всероссийской олимпиаде по профилю «Беспилотные авиационные системы», которая закончилась накануне в МАИ. Призом для выпускницы стали дополнительные 100 баллов к единому госэкзамену.
Как пишет «РТК Забайкалье», Виктории Геллер всего 17 лет, но уже сегодня она ориентируется в науке программирования лучше многих взрослых. Недавно она сумела победить во Всероссийской олимпиаде «Беспилотные авиационные системы», проходившей в Москве.
По словам одаренной школьницы, задание в конкурсе показалось ей не особенно сложным, поскольку она давно и глубоко погружена в данную тему. Тем более, что девушка любит выполнять серьезные задачи и находить неординарные пути решения.
Теперь, после блестящей победы на олимпиаде, у читинской выпускницы появилась отличная возможность поступить в Московский авиационный институт, не сдавая вступительные экзамены.