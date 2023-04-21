Политолог Александр Палий: Украине вряд ли стоит рассчитывать на западные истребители и дальнобойные ракеты

Однако информационные утечки с заседания в Раммштайне не дали украинцам больших поводов для радости. Так, министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи заявил, что с начала российской спецоперации НАТО уже оказала военную помощь Украине на 55 миллиардов долларов. Затем стало известно о решении Канады выделить 29 миллионов долларов на новый пакет помощи Украине. Он включает 40 снайперских винтовок и 16 радиостанций для танков Leopard-2 от компании L3Harris Technologies. Кроме того, Украина получит боеприпасы от канадского концерна Prairie Gun Works.