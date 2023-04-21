Политолог Александр Палий: Украине вряд ли стоит рассчитывать на западные истребители и дальнобойные ракеты

21 апреля на немецкой авиабазе Раммштайн проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, в которую входят министры обороны стран НАТО. По мнению политолога Александра Палия, она вряд ли оправдает завышенные ожидания Киева — натовцы не дадут Украине ни современных истребителей, ни дальнобойных ракет.
Перед очередной встречей в формате «Раммштайн» представители киевского режима усиленно делали вид, что ожидают от западных партнеров какого-то прорыва в поставках вооружений. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что на встрече будет обсуждаться передача Киеву дальнобойных ракет, способных бить на сотню и более километров. А экс-советник ОПУ Алексей Арестович заявлял — если Запад не даст ВСУ дальнобойные ракеты, то грядущее наступление украинских войск «приведет к огромным потерям».
Однако информационные утечки с заседания в Раммштайне не дали украинцам больших поводов для радости. Так, министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи заявил, что с начала российской спецоперации НАТО уже оказала военную помощь Украине на 55 миллиардов долларов. Затем стало известно о решении Канады выделить 29 миллионов долларов на новый пакет помощи Украине. Он включает 40 снайперских винтовок и 16 радиостанций для танков Leopard-2 от компании L3Harris Technologies. Кроме того, Украина получит боеприпасы от канадского концерна Prairie Gun Works.
А генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал, что в Раммштайне страны НАТО «обсудят передачу Украине западных самолетов». «Что касается самолетов, то страны НАТО, Польша и Словакия, уже поставили Киеву истребители МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов», — сказал он. Также генсек сообщил, что все страны-участницы блока «заявили о согласии на членство Украины», но не сказал, когда оно вообще возможно.
В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Киеву рано вступать в НАТО. При этом он счел допустимым проведение операций ВСУ на российской территории, если они не несут угрозы гражданским.
«Совершенно нормально, если подвергшийся нападению человек переходит на вражескую территорию, например, блокирует пути снабжения. Пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы не подвергаются нападениям, России придется смириться с этим», — сообщил Писториус.
Политолог-международник Александр Палий считает, что Украине не нужно ожидать особо многого от очередного «Рамштайна».
«Думаю, встреча будет традиционной, скорее даже технической. Речь пойдет, скорее всего, о закрытии текущих потребностей ВСУ — в боеприпасах, артиллерии, бронетехнике, средствах ПВО и так далее. Украинская армия несет потери, в том числе в вооружениях и военной технике, у нее колоссальными темпами расходуется боезапас. Все это нужно пополнять, а сделать это можно только с помощью союзников из НАТО», — пояснил Палий.
По его мнению, насчет передачи ВСУ современных истребителей НАТО никаких договоренностей, похоже, нет и в помине.
«В Киеве считают, что на это нет политической воли у стран-ведущих игроков альянса. А именно от этого зависит поставка Украине многоцелевых истребителей 4-го поколения типа американских F-16, шведских Gripen, французских Rafale. Сейчас многие страны заняты своими внутренними проблемами, которые растут, как снежный ком, в США и Европе. Похоже, многие западные союзники Киева не были к этому готовы. А некоторые страны, как те же Соединенные Штаты, к тому же еще входят в избирательные процессы, сосредотачиваясь на них», — указал эксперт.
В этой ситуации проблемы Украины, терпящей поражение в Донбассе, отходят для западных политиков на второй план, считает он.
«Думаю, США продолжат влиять на тот же ЕС, не давая ему плавно «дрейфовать» в сторону Китая. А такая тенденция уже прослеживается, особенно со стороны Германии и Франции. В таких условиях очень трудно рассчитывать на начало поставок на Украину западных многоцелевых истребителей. Поэтому слабые надежды киевских политиков на то, что этот процесс в этом году все же сдвинется с мертвой точки, постепенно тают», — пояснил эксперт.
Аналитик привел исторический пример, хорошо отображающий ситуацию, в которую могут попасть ВСУ, если решатся на весеннее наступление.
«В 1973-м началась Война Судного дня, вызванная желанием Египта и Сирии вернуть территории, потерянные ранее, в ходе Шестидневной войны с Израилем. Тогда египтяне довольно быстро продвинулись на Синайском полуострове. Но они действовали эффективно, пока их танки работали под прикрытием ПВО. Когда же они углубились на территорию противника и остались без прикрытия с воздуха, в дело включилась израильская авиация. Она буквально за пару дней уничтожила около 250 египетских танков. Наступление египтян захлебнулось, и они начали спешно отступать. Этот наглядно показал, что наличие танков и внезапный удар не дает решающего преимущества. Когда в воздух поднимается авиация и расстреливает танки, лишенные прикрытия, как в тире, это плохо заканчивается для наступающей стороны», — напомнил Палий.
По его мнению, максимум, на что может рассчитывать Украина после встречи в Раммштайне — это боеприпасы в большом количестве и новые средства ПВО.
«Проблему ВСУ с бронетехникой Запад сейчас решает в ускоренном темпе. Также возможно усиление украинской армии беспилотной авиацией. На пилотируемую Киеву рассчитывать не приходится, но поставки отдельных систем ПВО Patriot все же несколько уравновешивают российское превосходство в воздухе. Кроме того, сейчас на Украине напряженно ждут начала поддержки со стороны Южной Кореи. Это мощная в военном и технологическом плане держава, на которую активно давят США. Но, думаю, в конечном итоге, Сеул вряд ли решится начать масштабные военные поставки на Украину», — указал Палий.
Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов. В него вошли дополнительные ракеты для систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм, ракеты TOW, комплексы противотанкового оружия АТ-4, противотанковые мины. А также более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию, высокоточные авиационные боеприпасы, запчасти и другое полевое оборудование.