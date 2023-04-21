Берлин, Варшава и Киев подписали соглашение по созданию хаба для обслуживания танков в Польше

Германия, Польша и Украина подписали соглашение, нацеленное на создание центра по обслуживанию танков Leopard 2. Подробности раскрыл глава минобороны ФРГ Борис Писториус.
По словам немецкого чиновника, хаб будет расположен в Польше. Начало работы объекта запланировано на конец мая. Предполагается, что расходы на центр, в котором будут обслуживаться задействованные на Украине танки, могут составить 150-200 млн евро в год.
«Мы честно разделим их», — утверждает Писториус.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее ответил министру обороны ФРГ, который назвал «абсолютно нормальным» проведение операций ВСУ на территории России. Политик посоветовал Писториусу «вспомнить историческую примету».