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Мошенники убедили Татьяна Адабаш перевести им деньги, спрятаться в Твери и не связываться с родными

Происшествия
Мошенники убедили Татьяна Адабаш перевести им деньги, спрятаться в Твери и не связываться с родными

Татьяну Адабаш, мать советника сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко Елены Силкиной не похищали, а ввели в заблуждение телефонные мошенники из Украины. Подробности происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, преступники позвонили 76-летней женщине, запугали спецоперацией, а затем вынудили перевести им денежные средства — более одного миллиона рублей. После этого они уговорили Татьяну избавиться от сим-карты, уйти из дома и спрятаться.

Удаленно злоумышленники забронировали женщине гостиничный номер в городе Тверь, который она самостоятельно оплатила. Все это время ей не позволяли связываться с родными — «ради их и ее безопасности». Кроме того, ей было запрещено общаться даже с персоналом гостиницы, она забаррикадировалась и никому не открывала.

Тогда же мошенники связались с родственниками потерпевшей, в том числе и с Еленой Силкиной. Они вымогали еще два миллиона рублей под предлогом похищения. Сейчас Татьяна Адабаш в безопасности, из Твери ее доставят в СК Москвы для опроса.

Ранее в Нижегородской области жертвами мошенников стали инвалиды, у которых преступники обманом забирали протезы ног. Уже восемь человек пострадали от действий злоумышленников.
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