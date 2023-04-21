Мошенники убедили Татьяна Адабаш перевести им деньги, спрятаться в Твери и не связываться с родными

Удаленно злоумышленники забронировали женщине гостиничный номер в городе Тверь, который она самостоятельно оплатила. Все это время ей не позволяли связываться с родными — «ради их и ее безопасности». Кроме того, ей было запрещено общаться даже с персоналом гостиницы, она забаррикадировалась и никому не открывала.