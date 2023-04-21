НАТО и Украина: что стоит за визитом Столтенберга в Киев

Ожидать сегодня какого-то другого отношения к Украине, очевидно, не стоит, тем более что она сама согласилась на эту роль. Понятно, что у государств ЕС нет истинной симпатии к Киеву, несмотря на то, что вслух декларируется всеобщая «любовь» и оказывается всесторонняя поддержка. Запад ничем исторически не связан с Украиной, в отличие от России, имеющей с населением этой страны общие славянские корни и единое прошлое.