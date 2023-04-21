НАТО и Украина: что стоит за визитом Столтенберга в Киев

На Украине прошла торжественная встреча главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Его визит, очевидно, был обусловлен необходимостью личного контроля результатов приготовления ВСУ к началу решительных действий. Цель предстоящего грандиозного «контрнаступления» — обеспечение выхода украинской армии к Азовскому морю и прерывание сухопутного коридора из России в Крым.
Ранее заявлялось, что западные кураторы киевского режима предостерегли Владимира Зеленского от использования поставленной Альянсом боевой техники для обороны Бахмута (Артемовска). Они считают эпопею с этим городом исключительно удовлетворением личных амбиций украинского президента, которого, если говорить простым языком, «взяли на слабо».
В настоящее время Бахмут в общей оперативной обстановке уже не представляет былой тактической ценности. Дальнейшее удержание сил в этом городе, а также переброска туда новых подкреплений и техники — это отвлечение от других актуальных задач, которые в ближайшее время предстоит решать украинским войскам. Но пока их резервы лишь перемалываются в «Бахмутской мясорубке».
Громкие слова
Даже в такой «технической» поездке Столтенберг не упустил случая «поддержать» правительство Зеленского. Он заявил, что Украина должна занять место в НАТО, и что это станет возможным благодаря посильной западной помощи.
Данное заявление было встречено с энтузиазмом на подведомственной Киеву территории. Некоторые «эксперты» даже стали называть предполагаемые даты вхождения Украины в состав Североатлантического альянса, продолжая обманывать общественность несостоятельными нарративами.
Известно, что возможность вступления Украины в НАТО еще с 1992 года является желанием западного сообщества в лице англосаксов и некоторых других народностей, исторически настроенных против России.
Кто есть кто
Сложилось так, что на континентальной части Европы существуют лишь три государства, которые определяют военно-политическое движение и периодически сражаются друг с другом, привлекая на свою сторону либо мелкие государства, либо какую-то третью силу — это Россия, Германия и Франция.
Великобритания в эту тройку не входит в силу своего географического положения. Однако она в стремлении к ослаблению европейских государств пытается самым активным образом влиять на то, что происходит в регионе.
В результате Второй мировой войны историческая система рухнула, и ЕС фактически исполняет волю Вашингтона. То есть тех же самых англосаксов, но неуязвимых для Европы и оттого более наглых в своих действиях по поддержанию требуемого уровня подчиненности.
В прошлом основные акторы военно-политической деятельности в регионе старались ограждать себя друг от друга некими территориальными буферами. Эту роль хорошо выполняла Польша, всегда стоявшая между Россией и Германией. Ее нейтральный статус был выгоден и Берлину, и Москве, но вмешательство Вашингтона, который искал возможности для полного контроля над всем миром, изменило европейский баланс до весьма опасного состояния.
Когда Польша стала членом НАТО, для России сохранялась только территория Украины, нейтральный статус которой гарантировал хоть какую-то безопасность. Однако США не стали останавливаться: за несколько десятков лет они сделали из нее не только нацистское государство, отрицающее Русский мир (составляющий более 60% населения), но и базу для войск Альянса, напрямую угрожавших безопасности РФ.
Собственно, это и стало причиной резкого реагирования Москвы и предъявления осенью 2021 года странам НАТО претензий в части коллективной безопасности. Запад, а вернее США, ожидаемо отказались обсуждать с Россией данный вопрос, что и стало причиной начала СВО.
Сейчас Украина в глубоком историческом процессе фактически заняла роль многострадальной Польши, которая периодически терпела на своей территории разборки «старших товарищей», силой оружия выяснявших «степень взаимного уважения». Разумеется, никакая сторона никогда не считала возможным давать Варшаве право быть более самостоятельной, чем того требовал ее исторический статус в контексте взаимоотношений России и Германии.
Ожидать сегодня какого-то другого отношения к Украине, очевидно, не стоит, тем более что она сама согласилась на эту роль. Понятно, что у государств ЕС нет истинной симпатии к Киеву, несмотря на то, что вслух декларируется всеобщая «любовь» и оказывается всесторонняя поддержка. Запад ничем исторически не связан с Украиной, в отличие от России, имеющей с населением этой страны общие славянские корни и единое прошлое.
Эксплуатация Киева
Украина нужна США и их союзникам исключительно в качестве форпоста для нанесения поражения РФ, никаких других целей просто не существует. Достаточно оценить, например, что сейчас творится в Европе с поставляемой Киевом сельхозпродукцией: развитые и цивилизованные страны региона стали массово отказываться от украинских товаров.
Почему так получилось? А потому что европейцы взяли все, что хотели и могли по самой дешевой цене, но теперь этот процесс приостановили — чтобы не страдал собственный сельскохозяйственный рынок. Несомненно, «дружественное» решение.
Но вернемся к НАТО. Йенс Столтенберг в очередной раз обнадежил Киев возможностью вхождения в состав Североатлантического альянса. Сроки озвучены, конечно, не были, хотя Владимир Зеленский поспешил поставить генсека НАТО в неудобное положение, заявив, что «нет объективного барьера, который препятствовал бы принятию политических решений о приглашении страны в Альянс».
Но у главы военного блока была четко сформулированная цель:
«Сейчас главной целью НАТО должно быть обеспечение того, чтобы Украина победила, поскольку это единственный путь к проведению осмысленной дискуссии о будущем членстве Украины», — заявил Столтенберг.
Весенняя кампания
Тем не менее в распространенных по Сети якобы секретных документах указывается, что США не слишком верят не то что в победу Украины над Россией, а даже в возможность успеха предстоящего «контрнаступления», в которое Альянс вложил огромные средства.
Анализ ситуации говорит о том, что, даже не предвидя успеха «весенней кампании», США и НАТО толкают Украину в самоубийственную атаку. Вероятно, они рассчитывают на причинение ущерба РФ, способного снизить ее военный потенциал. Предполагается, что это позволит принудить Москву к диалогу, в котором Вашингтон будет иметь хорошие переговорные позиции.
Естественно, в этой конфигурации нет никакого места Украине как самостоятельному и суверенному государству — эта страна и ее народ нужны Западу только для войны с Россией.
Также очень важно отметить, что Столтенберг и Зеленский явно что-то заранее знают про результаты предстоящей «весенней кампании». Указывает на это заявление генсека НАТО о том, что гарантии безопасности для Украины будут обсуждаться на встрече членов Альянса 11–12 июля.
«Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе поднимет вопросы гарантий безопасности для Украины, это будет в числе приоритетов повестки дня», — сказал он.
Вероятно, после «контрнаступления» Украина может утратить способности как-то вредить России и направит политические усилия на требования защитить ее силами НАТО.
Вопрос в том, нужно ли это Североатлантическому альянсу. Суть взаимодействия Киева и НАТО заставляет в этом сомневаться.
Будущее Украины может быть не таким, каким его рисовали ее западные кураторы. Зато территории, которые уже присоединились к РФ или позже войдут в ее состав, могут быть уверены в завтрашнем дне.