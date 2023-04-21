Экономист Беляев объяснил особенности функционирования цифрового рубля

На днях Центральный Банк РФ подробно разъяснил, что такое цифровой рубль и как им будут пользоваться россияне. Экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, зачем цифровой рубль нужен гражданам и как он будет работать.
В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что от обычной валюты цифровой рубль будет отличаться только технологически. По экономическому содержанию он абсолютно такой же. Это всего лишь определенная технология обслуживания безналичного рубля.
При введении в обиход цифрового кошелька появятся алгоритмы, которые будут более приспособлены под компьютерную обработку и современные средства связи. Экономист добавил, что это не третья форма рубля, а система использования специальных современных технологий для обслуживания безналичного оборота.