Лидер Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Он призвал скорее реализовать программы по строительству в стране.
В своем Telegram-канале он поблагодарил организацию за содействие в реализации инициатив. В первую очередь речь идет об ипотечных квартирах.
«Я рад, что у нас сложились такие теплые проактивные отношения», – поделился эмоциями глава киевского режима.
Однако он подчеркнул, что процесс необходимо проводить быстрее. Как полагает политик, в сложившейся ситуации реконструкция является «критически важным элементом».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Заленский появится на саммите Альянса в Вильнюсе. Как сообщил представитель союза, на мероприятии будут рассмотрены важные вопросы, связанные с Украиной. Там они также подтвердят готовность поставлять новое оружие Киеву.