Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕБРР поторопиться с реализацией программ строительства

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Заленский появится на саммите Альянса в Вильнюсе. Как сообщил представитель союза, на мероприятии будут рассмотрены важные вопросы, связанные с Украиной. Там они также подтвердят готовность поставлять новое оружие Киеву.