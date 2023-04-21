Telegraaf: Нидерландские военные тайно обучали украинских солдат использовать ЗРК Patriot

Нидерландские военные в последние недели тайно обучали украинских солдат использовать зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщает издание Telegraaf, ссылаясь на командующего ВС Нидерландов Онно Эйхельсхейма.
Обучение украинских военных проходило в поселении Вредепил в провинции Лимбург. Именно там находится Объединенное наземное командование ПВО Королевской армии страны.
Ускоренный курс обучения продлился десять дней и уже завершился. Занятия шли по 12-15 часов, шесть-семь дней в неделю. Эйхельсхейм заявил, что информация об этом обучении не разглашалась из соображений безопасности.
Ранее стало известно, что Нидерланды поставят корабли в Украину для операций с зерном. Украинская команда начнет обучение на судах во второй половине 2023 года.