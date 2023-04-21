Отсасывать яд малоэффективно: серпентолог Черлин рассказал, как подготовиться и что делать при укусе гадюки

Яда у гадюк немного, но он опасен не только отравлением. Эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин рассказал корреспонденту ФАН, что важно делать, если змея все-таки укусила.
Несмотря на то, что гадюки, вылезающие погреться на солнце после зимней спячки, ядовиты, они не представляют смертельной угрозы для взрослого человека, если он носит высокую закрытую обувь и не предпринимает попыток поймать, схватить руками и так далее. Но даже в этом случае небольшое количество яда у таких змей, вряд ли убьет. Однако для ребенка или пожилого человека, собаки укус гадюки может представлять очень серьезную опасность, рассказал Черлин.
«Вообще, если известно, что в месте, куда вы направляетесь с ребенком, много гадюк, лучше всего иметь с собой какие-то антигистаминные препараты, таблетки, особенно если есть склонность к аллергии. Потому что змеиный яд опасен в двух направлениях: с одной стороны, это отравление как таковое, а с другой стороны, он очень мощный аллерген. Из-за этого, к сожалению, даже взрослые люди могут погибнуть от анафилактического шока, а не от собственно отравления. Так что если взрослый или ребенок склонны к аллергическим реакциям, пускай в кармане будет какой-то антиаллергический препарат. Сейчас много довольно эффективных современных средств», — рекомендует серпентолог.
Конкретные названия подскажет доктор. И если произошел инцидент с укусом гадюки, следует немедленно принять пару таблеток антигистаминного.
«Есть еще очень важная вещь, которую нужно иметь в виду, говоря о первой поморщи при укусе гадюки. Дело в том, что ее яд действует как на кровь, сосуды и ткани, так и на нервную систему. И от состояния нервной системы зависит, как будет протекать отравление. Человек не должен запаниковать! Если вы находитесь рядом с укушенным, задача не дать ему запаниковать, чтобы у него не было такого стресса, который усугубит течение отравления — это связанные вещи», — утверждает Владимир Черлин.
Понятно, что спокойным быть трудно в этой ситуации, но очень важно не дать запаниковать тому, кого укусила гадюка. Как отвлекать — разговорами или чем-то еще — это в каждом случае пускай сам человек решает. Главное — упредить стресс. И как можно скорее доставить пострадавшего в лечебное учреждение, советует эксперт.
Владимир Черлин также поделился мнением насчет распространенных в Сети советов отсосать яд из ранки. Он сам относится к такой возможности скептически, поскольку зубы у гадюки маленькие, ранки совсем крохотные и быстро отсосать из них впрыснутый яд не представляется возможным. А ведь счет идет не на минуты — на секунды. И здесь нужны бы надрез и совершенно определенные, грамотные действия. Так что лучше успокоить человека, дать ему антигистаминное средство и как можно быстрее доставить к врачам, заключил собеседник ФАН.
Ранее Владимир Черлин дал советы, как уберечься от укусов гадюк на дачном участке или в лесу.