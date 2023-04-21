Отсасывать яд малоэффективно: серпентолог Черлин рассказал, как подготовиться и что делать при укусе гадюки

Владимир Черлин также поделился мнением насчет распространенных в Сети советов отсосать яд из ранки. Он сам относится к такой возможности скептически, поскольку зубы у гадюки маленькие, ранки совсем крохотные и быстро отсосать из них впрыснутый яд не представляется возможным. А ведь счет идет не на минуты — на секунды. И здесь нужны бы надрез и совершенно определенные, грамотные действия. Так что лучше успокоить человека, дать ему антигистаминное средство и как можно быстрее доставить к врачам, заключил собеседник ФАН.