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Korea Times: Южнокорейские компании опасаются предпринимать дружественные в отношении Украины шаги

Политика
Korea Times: Южнокорейские компании опасаются предпринимать дружественные в отношении Украины шаги

Крупные корпорации из Южной Кореи, имеющие филиалы в России, опасаются делать шаги, которые могут быть интерпретированы как дружественные в отношении Украины. Об этом сообщило издание The Korea Times.

Издание указало, что южнокорейские компании, которые работают в России, стали придерживаться осторожности из-за роста напряжения между Москвой и Сеулом. В первую очередь корпорации не хотят спровоцировать крупнейшую страну в мире и не хотят заморозки своих активов в РФ.

«Нашему бизнесу в России еще не довелось столкнуться с проблемами. Но у нас есть план на экстренный случай, если ситуация ухудшится», — сообщили в одной из компаний.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и Канада решили начать сотрудничество в военной сфере. Страны намерены разработать пакт об обмене разведывательной информацией.
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