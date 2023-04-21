Korea Times: Южнокорейские компании опасаются предпринимать дружественные в отношении Украины шаги

Издание указало, что южнокорейские компании, которые работают в России, стали придерживаться осторожности из-за роста напряжения между Москвой и Сеулом. В первую очередь корпорации не хотят спровоцировать крупнейшую страну в мире и не хотят заморозки своих активов в РФ.