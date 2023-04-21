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Корабли береговой охраны Марокко спасли более 550 мигрантов

Весь мир
Корабли береговой охраны Марокко спасли более 550 мигрантов

Рабат, 21 апреля. Корабли береговой охраны Королевских военно-морских сил (КВМС) Марокко, патрулирующие районы вдоль средиземноморского и атлантического побережья страны, объявили о спасении мигрантов. Об этом сообщил информационный портал Hespress.

По данным КВМС стало известно, что в период с 8 по 18 апреля удалось спасти 552 нелегальных мигранта. В основном это стали выходцы из стран Африки южнее Сахары.

Беженцы пытались преодолеть расстояние на лодках, байдарках, водных мотоциклах и даже вплавь. Им оказали первую медицинскую помощь, а после мигрантов доставили в ближайшие порты Марокко и передали сотрудникам Королевской жандармерии.

По словам властей, активность контрабандистов, занимающихся переправкой нелегалов, остается высокой. Главное направление мигрантов — Испания.

Подразделения КМФ несут усиленное дежурство с целью воспрепятствовать перемещению в Европу беженцев, а также оказывают им помощь, если беглецы сталкиваются с проблемами в пути.

Ранее стало известно, что Береговая охрана Туниса извлекла тела четырех мигрантов из вод на побережье Сфакса. Еще 36 мигрантов были спасены, а трое пропали без вести.
Рабат Марокко нелегальная миграция
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