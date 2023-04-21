Экс-игрок туринского «Ювентуса» Зинедин Зидан может вернуться в клуб в качестве тренера

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает кандидатуру француза Зинедина Зидана на должность главного тренера. Соответствующую информацию распространил местный портал RMC Sport.
Как указано в публикации, сам наставник выражает готовность к работе над «долгосрочным проектом». При этом его не пугает возможная неспособность команды попасть в еврокубки в ближайшие несколько лет.
В настоящее время «Ювентус» возглавляет итальянец Массимилиано Аллегри, зарплата которого составляет 7 миллионов евро в год. Контракт рассчитан на срок до 2025 года, а его досрочное расторжение может обойтись клубу в 20 миллионов евро и больше.
Меж тем стало известно, что экс-игрок сборной России Марио Фернандес решил покинуть бразильский «Интернасьонал». Защитник московского ЦСКА перешел в зарубежную команду на правах аренды в декабре 2022 года.