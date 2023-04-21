Экс-игрок туринского «Ювентуса» Зинедин Зидан может вернуться в клуб в качестве тренера

В настоящее время «Ювентус» возглавляет итальянец Массимилиано Аллегри, зарплата которого составляет 7 миллионов евро в год. Контракт рассчитан на срок до 2025 года, а его досрочное расторжение может обойтись клубу в 20 миллионов евро и больше.