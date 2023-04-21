Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк улетела от матери в Дубай к мужу

В 2019 году знаменитая «Прекрасная няня» получила страшный диагноз – глиобластома –опухоль головного мозга. Врачи говорили, что пациенты с таким заболеванием не живут более двух лет. Актрисе удалось побить этот рекорд — она борется с раком уже минимум три года.