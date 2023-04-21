Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк улетела от матери в Дубай к мужу

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк улетела в Дубай, доверив заботу о матери своему отцу и бабушке.
В 2019 году знаменитая «Прекрасная няня» получила страшный диагноз – глиобластома –опухоль головного мозга. Врачи говорили, что пациенты с таким заболеванием не живут более двух лет. Актрисе удалось побить этот рекорд — она борется с раком уже минимум три года.
Подобное стало возможным с помощью специального оборудования, которое замедляет распространение раковых клеток. Расходы по лечению взял на себя муж Анастасии Петр Чернышев, который благодаря своей высокооплачиваемой карьере фигуриста может это позволить.
Актриса пробыла в онкологическом центре полгода и только недавно из него выписалась. По словам врача-онколога Юрия Покровского, опухоль девушки продолжает расти. Поклонники начали думать, что Анастасия решила провести последние дни в кругу семьи. Однако дочь звезды Анна Заворотнюк уехала к мужу в Дубаи, что позволяет предположить стабильность ситуации.
Ранее модель Анна Заворотнюк прилетела в Москву на выписку к матери. Об этом она рассказала своим подписчикам в социальных сетях.