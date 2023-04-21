«Человек-паук» с высоты 160-метрового небоскреба призвал Макрона спуститься на землю

Оригинальную протестную акцию в Париже осуществил знаменитый французский скалолаз Ален Робер, который имеет прозвище «человек-паук».
Для того, чтобы выразить свое категорическое несогласие с реформой пенсионной системы, которую ратифицировал президент Франции Эмманюэль Макрон, 60-летнему Роберу пришлось без снаряжения и страховки забраться на 160-метровый небоскреб Alto в парижском бизнес-квартале Дефанс, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».
Оттуда Робер призвал Макрона спуститься на землю, чтобы прислушаться к мнению народа, который выступает против несправедливых социальных реформ властей Франции. Накануне профсоюзные активисты, протестуя против увеличения возраста выхода на пенсию с 62-х до 64-х лет, смогли захватить здание биржи Euronext в деловом квартале Дефанс на севере Парижа.