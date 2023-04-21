«Человек-паук» с высоты 160-метрового небоскреба призвал Макрона спуститься на землю

Оттуда Робер призвал Макрона спуститься на землю, чтобы прислушаться к мнению народа, который выступает против несправедливых социальных реформ властей Франции. Накануне профсоюзные активисты, протестуя против увеличения возраста выхода на пенсию с 62-х до 64-х лет, смогли захватить здание биржи Euronext в деловом квартале Дефанс на севере Парижа.