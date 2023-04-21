В Петербурге обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании в Ленобласти

В Петербурге прошла пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная вопросам детского отдыха в 2023 году. Эксперты обсудили работу детских лагерей, программу кешбэка на путевки, правила и сроки подачи заявок, а также санитарно-эпидемиологические требования к организации отдыха и обеспечение безопасности.