В Петербурге обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании в Ленобласти

В Петербурге прошла пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная вопросам детского отдыха в 2023 году. Эксперты обсудили работу детских лагерей, программу кешбэка на путевки, правила и сроки подачи заявок, а также санитарно-эпидемиологические требования к организации отдыха и обеспечение безопасности.
«Во-первых, консолидированный бюджет региональных и местных средств, которые в этом году направляются на организацию детского отдыха, составил более миллиарда рублей. И мы ожидаем, что в этом году на территории Ленинградской области свою деятельность будут осуществлять 544 организации отдыха детей. У нас 63 стационарных организации, круглосуточного пребывания лагеря. В муниципалитетах также организуются 24 лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием. Что очень ценно, на базах большинства образовательных организаций ежегодно организуются лагеря дневного пребывания. Таких образовательных организаций 446, и нужно отметить, что девять из них — круглосуточного пребывания», — отметила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.
Также председатель областного комитета образования рассказала о программе детского кешбэка, которая направлена на снижение стоимости путевок для детей и их оздоровления за счет возврата части стоимости.
«Продолжаем обеспечивать компенсационные выплаты за отдых детей. Остается прежнее процентное соотношение, 70% возвращается родителям от расчетной стоимости путевки. Полную компенсацию от расчетной стоимости могут получить приемные родители, опекуны, попечители и участники специальной военной операции. Данный вид компенсации получают за отдых во всех лагерях РФ, которые включены в тот или иной региональный реестр. Ежегодно на компенсацию региональный бюджет затрачивает более 140 миллионов рублей», — отметила она.
Минимальная стоимость путевки в этом году составляет 28 тысяч рублей. Кроме того, детям в тяжелой жизненной ситуации предоставят возможность бесплатно посетить оздоровительную организацию.