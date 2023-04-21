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Житель Иркутской области на фоне личной неприязни застрелил из ружья знакомого

Происшествия
Житель Иркутской области на фоне личной неприязни застрелил из ружья знакомого

Сотрудники Усть-Кутского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, 40-летний мужчина, во время совместного злоупотребления алкогольными напитками внезапно испытал приступ личной неприязни к собутыльнику и выстрелил в него из ружья два раза, сообщает «РФ-СМИ».

Одна из пуль угодила 34-летнему знакомому в голову, поэтому он скончался на месте инцидента. Стрелок попытался замести следы, но был задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.
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