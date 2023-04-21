Блогер Андрей Василисков рассказал о впечатлениях от посещения вьетнамского города Хошимин

Как пишет сетевое издание «Главный региональный», поясняя свое утверждение о контрастности Вьетнама, блогер заметил, что на одной из центральных улиц Хошимина можно отовариться в магазине Louis Vuitton, а вместе с тем за углом могут проводить досуг лица, не имеющие определенного места жительства, а бездомные животные охотиться на городских птиц.