Блогер Андрей Василисков рассказал о впечатлениях от посещения вьетнамского города Хошимин

Российский блогер и путешественник Андрей Василисков побывал в крупнейшем городе Вьетнама Хошимине. Турист назвал Социалистическую Республику Вьетнам весьма контрастным местом.
Как пишет сетевое издание «Главный региональный», поясняя свое утверждение о контрастности Вьетнама, блогер заметил, что на одной из центральных улиц Хошимина можно отовариться в магазине Louis Vuitton, а вместе с тем за углом могут проводить досуг лица, не имеющие определенного места жительства, а бездомные животные охотиться на городских птиц.
По словам Василискова, с одной стороны – несанкционированные мусорные скопления, как последствие слабого развития экологической ответственности горожан, и местные представители неформальной прослойки населения с низким социальным статусом, ведущие аморальный образ жизни, с другой – сверхсовременные небоскребы и элитные отели.
Также спикер похвалил архитектуру Хошимина. Раньше республика была французской колонией и колонизаторы, кроме эксплуатации местного населения и выкачивания из страны ресурсов, возводили здесь роскошные здания, вид которых теперь портят мусорные свалки, добавил эксперт.