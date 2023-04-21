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РЖД: Рижский вокзал в Москве закроют до 31 августа

Общество
РЖД: Рижский вокзал в Москве закроют до 31 августа

Рижский вокзал в городе Москве будет закрыт для пассажиров с 24 апреля по 31 августа. Об этом сообщила компания «РЖД» в своем официальном Telegram-канале.

Сообщается, что работу прекратят зал ожидания и билетные кассы дальнего следования. Детский центр «Паровозик Рижик» и выставочный комплекс продолжат свою работу и прием посетителей.

«Не будут работать: зал ожидания, билетные кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт», — говорится в сообщении РЖД.

В РЖД также добавили, что приостановка работы вокзала не скажется на пассажирах. В компании напомнили, что с первого марта пассажирский поток перенаправили на станцию МЦД-2 «Рижская».

Ранее сотрудники МВД России зафиксировали несколько случаев вандализма на железной дороге в Москве и Подмосковье. Сообщается, что злоумышленники разбили стекло, раскраивали вагоны и наносили «граффити».
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