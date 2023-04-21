Минпромторг прокомментировал возможный уход компании «Duracell» с российского рынка

В Минпромторге прокомментировали возможный уход компании по производству батарей и аккумуляторов «Duracell» с российского рынка.
В ведомстве заявили, что возвращение «Duracell» в перечень параллельного импорта рассмотрят, если компания официально подтвердит уход с российского рынка. Минпромторг также отметил, что в России есть достаточно аналогов в сфере гальванических элементов, батарей и аккумуляторов от прочих иностранных компаний.
Ранее сообщалось, что логистический сервис PickPoint заявил партнерам об уходе с российского рынка. Подобное решение объясняют тем, что компания не смогла справиться с финансовыми сложностями.