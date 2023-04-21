Как защититься от клещей и что делать, если укусили: доцент Шехян о шагах до и после обнаружения насекомого

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения (Просвет) Грант Шехян ответил на вопросы корреспондента ФАН о клещах и опасности, которую они несут людям.
Как защититься от клещей
— Куда клещ чаще всего кусает?
— Клещ может укусить практически в любую часть тела, но, как правило, эти насекомые предпочитают участки тела за коленкой, ухом, шею (особенно у детей), область паха, ягодиц, плеч (в том числе подмышки), внутреннюю часть предплечья, область живота.
— Как защититься от нападения клещей, какую одежду надевать, если человек идет на природу, вдоль леса часто ходит?
— Нужно выбирать закрытую одежду из плотной ткани. На темных или пестрых вещах заметить клеща сложнее — лучше одеться в светлую однотонную одежду. Обувь должна быть высокой, а штанины необходимо заправить в длинные носки.
— Что делать с клещом, найденным во время или после прогулки на одежде, на коже?
— Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон). После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.
Мифы и заблуждения о клещах
— Все ли клещи переносят энцефалит или боррелиоз?
— Переносчиками боррелий являются клещи рода Ixodes, в нашей стране и Европе - I. ricinus и I. Persulcatus. На территории России «зараженными» считаются около 30-60% клещей. Однако самому укушенному клещом определить это сложно, поэтому найденного клеща или его части необходимо срочно доставить в санэпидстанцию (СЭС) на анализ.
— Клещ-переносчик обязательно заразит с первого укуса?
— Паниковать при каждом укусе не стоит. В весенне-летний сезон клещи кусают многих, но инфицированным оказываются не более 5-6%. Подозрения, что укусил заразный клещ, должны возникнуть, если имеется следующая симптоматика: характерная отечность и яркое покраснение в месте контакта с клещом; повышение температуры тела; озноб; общее ухудшение самочувствия; вялость, сонливость; быстрая утомляемость; приступы тошноты; светобоязнь — неприятная реакция на яркий дневной или искусственный свет.
— Правда ли, что клеща можно и нужно самостоятельно вытащить пинцетом или капнуть маслом, чтобы клещ начал задыхаться и сам выполз?
— Капать на клеща маслом, керосином, прижигать клеща — бессмысленно и опасно. Органы дыхания у клеща закупорятся, и клещ отрыгнет содержимое, что увеличит риск попадания инфекции. После удаления клеща кожу в месте его присасывания еще раз обрабатывают настойкой йода, спиртом, либо другим доступным антисептиком для кожи.
— Как правильно вытащить?
— Захватите клеща пальцем, обернутым чистым бинтом, или пинцетом — держите как можно ближе к головке и хоботку, строго перпендикулярно к поверхности кожи. Поверните тело клеща вокруг оси, держа его, и аккуратно достаньте его. После удаления клеща еще раз продезинфицируйте место укуса.
Средства от клещей
— Есть ли средства, отпугивающие клещей — мази, спреи — или нет? Поможет ли костер, дым от костра отпугнуть клещей?
— После ДЭТА (Диэтилтолуамид) и Пикаридина (синтетические соединения, рекомендованные Всемирной Организацией Здравоохранения WHO для защиты от болезней, передаваемых членистоногими насекомыми), рекомендуется к использованию в качестве репеллента эфирное масло эвкалипта.
Также можно приготовить средство, отпугивающее клещей, самостоятельно. Смешать до однородности воду (200 мл), яблочный уксус (50 мл), жидкое мыло (10 мл) и «Звёздочку» (2-3 г). Полученное средство наносится на кожу.
- Спреи от клещей: Клещедер устройство д/извлечения клещей Ранет ООО;
- Доктор Реп аэрозольный репеллент от клещей и комаров универсальный;
- Гардекс аэрозоль;
- Москитол Аэрозоль;
- Комарофф спрей от клещей.
Если репеллентов под рукой нет, а вы оказались в лесу, можно обработать одежду дымом от костра. Это не так эффективно, как репелленты, которые отпугивают клещей или акарициды, которые их убивают, но лучше, чем ничего. Кровососа может отпугнуть любой посторонний резкий запах. Так, при стирке волокуши не рекомендуется использовать стиральный порошок. Ее следует мыть только водой.
Самолечению — нет
— Чем чревато самолечение, если появились первые симптомы энцефалита и боррелиоза?
— Если не лечить боррелиоз и энцефалит правильно, то бактерии размножаются в организме и могут поражать суставы, внутренние органы: печень, сердце, головной и спинной мозг. Самолечение, как и отсутствие лечения, опасно развитием всего вышеперечисленного.