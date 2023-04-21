Как защититься от клещей и что делать, если укусили: доцент Шехян о шагах до и после обнаружения насекомого

Если репеллентов под рукой нет, а вы оказались в лесу, можно обработать одежду дымом от костра. Это не так эффективно, как репелленты, которые отпугивают клещей или акарициды, которые их убивают, но лучше, чем ничего. Кровососа может отпугнуть любой посторонний резкий запах. Так, при стирке волокуши не рекомендуется использовать стиральный порошок. Ее следует мыть только водой.