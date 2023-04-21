Мать помощницы сенатора Андрея Шевченко нашли живой в Твери

Мать помощницы сенатора Андрея Шевченко Елены Силкиной найдена. По сообщениям правоохранителей, женщина жива.
Разыскиваемую ранее россиянку нашли в одной из гостиниц Твери. Источник «РЕН.ТВ» подчеркивает, что на данный момент родственнице Силкиной ничего не угрожает.
По данным прокуратуры, в настоящий момент проводятся расследование. Также отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленникам инкриминируют незаконное лишение свободы и вымогательство с целью получения имущества.
Такие обвинения основаны на полученных ранее данных. Неизвестные похитили женщину и потребовали у Силкиной деньги в обмен на свободу родственницы. Сумма выкупа составила два миллиона рублей. Правонарушители, обладая информацией персональных данных «жертвы», звонили женщине с разных номеров.