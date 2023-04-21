Мать помощницы сенатора Андрея Шевченко нашли живой в Твери

Такие обвинения основаны на полученных ранее данных. Неизвестные похитили женщину и потребовали у Силкиной деньги в обмен на свободу родственницы. Сумма выкупа составила два миллиона рублей. Правонарушители, обладая информацией персональных данных «жертвы», звонили женщине с разных номеров.