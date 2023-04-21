Onlyfans-модель «осчастливила» обманувшего ее 17-летнего школьника

17-летний школьник обманул секс-блогершу, которая размещает контент для взрослых на платформе Onlyfans, чтобы вступить с ней в интимную связь. Об этом сообщает Telegram-канал Лента дня.
По данным канала, девушка организовала конкурс на участие в порно-ролике, ей нужен был партнер для нового видео. В результате победителем оказался очень инициативный молодой человек.
Только после съемок выяснилось, что парень еще не достиг совершеннолетия. Блогер забыла уточнить его возраст заранее, а подросток предусмотрительно не сообщил его сам.
Снятый материал девушка не опубликовала. В настоящий момент модель ищет нового партнера для видео.
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