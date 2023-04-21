Страны «Большой семерки» пока не обсуждали введение полного запрета на экспорт товаров в России

Он сообщил журналистам в Брюсселе, что дискуссии по полному запрету на экспорт не было. По его словам, данная идея «гуляет вокруг» уже некоторое время, однако на встрече министров G7 в Японии она не обсуждалась. Кроме того, данный пункт отсутствует и в заключительном документе министерской встречи.