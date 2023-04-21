Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Страны «Большой семерки» пока не обсуждали введение полного запрета на экспорт товаров в России

Политика
Страны «Большой семерки» пока не обсуждали введение полного запрета на экспорт товаров в России

Страны G7 («Большая семерка») пока не обсуждали введение полного запрета на экспорт товаров в Россию из-за конфликта на Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель Евросоюза.

Он сообщил журналистам в Брюсселе, что дискуссии по полному запрету на экспорт не было. По его словам, данная идея «гуляет вокруг» уже некоторое время, однако на встрече министров G7 в Японии она не обсуждалась. Кроме того, данный пункт отсутствует и в заключительном документе министерской встречи.

Ранее сообщалось, что страны G7 снова собираются ввести санкции против России. Также они намереваются принять определенные меры против обхода рестрикций.
g7 большая семерка Санкции против России
Военкоры ФАН