Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер назвал Пекин основным торговым партнером

Об этом министр заявил во время съезда Свободной демократической партии (СвДП), председателем которой он является. Политик отметил, что КНР стала системным соперником Германии и борется за глобальное доминирование. Однако это не означает, что нужно стремиться разорвать экономические отношения с Пекином, подчеркнул Линднер.При этом необходимо защищать западные ценности и не игнорировать нарушения международного права со стороны китайских властей, добавил политик.