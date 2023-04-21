Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер назвал Пекин основным торговым партнером

Китай является важнейшим экономическим партнером для Германии и всего мира, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
Об этом министр заявил во время съезда Свободной демократической партии (СвДП), председателем которой он является. Политик отметил, что КНР стала системным соперником Германии и борется за глобальное доминирование. Однако это не означает, что нужно стремиться разорвать экономические отношения с Пекином, подчеркнул Линднер.При этом необходимо защищать западные ценности и не игнорировать нарушения международного права со стороны китайских властей, добавил политик.
Ранее стало известно, какие меры может принять ЕС для попытки надавить на Пекин. Об этом корреспонденту ФАН рассказал координатор Депутатской группы Государственной Думы по связям с Китаем Сергей Гаврилов.