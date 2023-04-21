Иран работает над созданием трех подводных лодок нового типа

Исламская Республика наращивает долю подлодок в составе своих военно-морских сил.
Иран изготовил корпусы трех новых отечественных подводных лодок типа Fateh («Завоеватель»), сообщил контр-адмирал Шахрам Ирани. Сейчас они находятся в стадии отделки.
Главнокомандующий ВМС отметил, что дизель-электрическая подлодка прошла различные испытания, в частности, во время январских военных учений Zolfaqar 1401.
Ирани добавил, что Fateh отлично зарекомендовала себя с момента ввода в строй. Все ее оперативные возможности, особенно запуск различных типов торпед и обнаружение подводных целей, были проверены.
Подлодка достигает массы до 593 тонн. Она оснащена усовершенствованной радиолокационной системой идентификации судов противника и обладает противоракетной защитой.
Иранские военные эксперты и техники в последние годы добились больших успехов в производстве широкой линейки отечественного оборудования, что сделало вооруженные силы республики самодостаточными в данной области.