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Судебный пристав из Самары спас пожилую семейную пару во время пожара

Происшествия
Судебный пристав из Самары спас пожилую семейную пару во время пожара

Самарский судебный пристав Александр Лушников ехал на машине в отпуск, когда увидел горящий дом. Он остановился и спас из огня пожилую семейную пару.

Сначала он вывел пенсионеров на улицу и усадил их в стороне. Затем выяснил, есть ли в доме газовые баллоны и где они хранят документы, сообщает сетевое издание sovainfo.ru. После этого Александр вернулся в горящий дом, нашел нужные пожилым людям вещи и проверил, не остался ли кто-нибудь внутри.

До приезда пожарных он поливал дом водой, чтобы огонь не распространялся дальше. Убедившись, что со спасенными им людьми все в порядке, он поехал дальше.

В беседе с корреспондентом издания Александр сказал, что совсем не чувствует себя героем. Считает, что на его месте так поступил бы любой настоящий мужчина. Заодно вспомнил, что ему уже случалось спасать людей: однажды он вытащил из воды тонущую девочку.
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