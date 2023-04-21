Судебный пристав из Самары спас пожилую семейную пару во время пожара

Сначала он вывел пенсионеров на улицу и усадил их в стороне. Затем выяснил, есть ли в доме газовые баллоны и где они хранят документы, сообщает сетевое издание sovainfo.ru. После этого Александр вернулся в горящий дом, нашел нужные пожилым людям вещи и проверил, не остался ли кто-нибудь внутри.