Судебный пристав из Самары спас пожилую семейную пару во время пожара

Самарский судебный пристав Александр Лушников ехал на машине в отпуск, когда увидел горящий дом. Он остановился и спас из огня пожилую семейную пару.
Сначала он вывел пенсионеров на улицу и усадил их в стороне. Затем выяснил, есть ли в доме газовые баллоны и где они хранят документы, сообщает сетевое издание sovainfo.ru. После этого Александр вернулся в горящий дом, нашел нужные пожилым людям вещи и проверил, не остался ли кто-нибудь внутри.
До приезда пожарных он поливал дом водой, чтобы огонь не распространялся дальше. Убедившись, что со спасенными им людьми все в порядке, он поехал дальше.
В беседе с корреспондентом издания Александр сказал, что совсем не чувствует себя героем. Считает, что на его месте так поступил бы любой настоящий мужчина. Заодно вспомнил, что ему уже случалось спасать людей: однажды он вытащил из воды тонущую девочку.