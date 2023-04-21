Владимир Путин распорядился выстроить в России единую систему экспертизы научно-технических проектов

Президент России Владимир Путин распорядился выстроить единую систему экспертизы научно-технических программ и проектов в стране по итогам заседания Совета по науке и образованию.
Соответствующее поручение глава государства дал Правительству РФ и Российской академии наук. Владимир Путин также распорядился оптимизировать экспертные советы, которые действуют при федеральных органах исполнительной власти и госкорпорациях, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Российский лидер ранее поручил организовать проведение научного фестиваля «Наука 0+» в союзных государствах. Прежде всего мероприятия планируется осуществить в странах, на территории которых располагаются филиалы МГУ имени М.В. Ломоносова.