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Владимир Путин распорядился выстроить в России единую систему экспертизы научно-технических проектов

Политика
Владимир Путин распорядился выстроить в России единую систему экспертизы научно-технических проектов

Президент России Владимир Путин распорядился выстроить единую систему экспертизы научно-технических программ и проектов в стране по итогам заседания Совета по науке и образованию.

Соответствующее поручение глава государства дал Правительству РФ и Российской академии наук. Владимир Путин также распорядился оптимизировать экспертные советы, которые действуют при федеральных органах исполнительной власти и госкорпорациях, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер ранее поручил организовать проведение научного фестиваля «Наука 0+» в союзных государствах. Прежде всего мероприятия планируется осуществить в странах, на территории которых располагаются филиалы МГУ имени М.В. Ломоносова.
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