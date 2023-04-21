«Яндекс» обновил поиск по лекарствам и теперь показывает подробные карточки

Российская информационная компания «Яндекс» обновляет поиск по лекарствам и теперь показывает их подробные карточки, сообщает пресс-служба организации.
«Яндекс» решил обновить базу поиска. Теперь там содержится информация о более 12 миллионов лекарств от 8000 аптек и маркетплейсов.
Когда пользователь будет вбивать в поисковую строку названия лекарств, «Яндекс» в ответ будет показывать подробные карточки. В них систематически расположены сведения о лекарстве: инструкция, цены, наличие и аналоги.
Ранее сообщалось, что россияне смогут приобрести новую умную колонку «Станция Макс» от «Яндекса».