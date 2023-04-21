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«Яндекс» обновил поиск по лекарствам и теперь показывает подробные карточки

Технологии
«Яндекс» обновил поиск по лекарствам и теперь показывает подробные карточки

Российская информационная компания «Яндекс» обновляет поиск по лекарствам и теперь показывает их подробные карточки, сообщает пресс-служба организации.

«Яндекс» решил обновить базу поиска. Теперь там содержится информация о более 12 миллионов лекарств от 8000 аптек и маркетплейсов.

Когда пользователь будет вбивать в поисковую строку названия лекарств, «Яндекс» в ответ будет показывать подробные карточки. В них систематически расположены сведения о лекарстве: инструкция, цены, наличие и аналоги.

Ранее сообщалось, что россияне смогут приобрести новую умную колонку «Станция Макс» от «Яндекса».
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