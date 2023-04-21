Мировой рекордсмен по числу модификаций тела решил стать музыкантом

Экстремальный модификатор тела Мишель Праддо является обладателем мирового рекорда по количеству рогов на голове, которых сейчас 33. Помимо устрашающих выпуклостей на голове, эпатажный облик мужчины дополняют острые металлические зубы и раздвоенный язык.
«Я люблю менять свое тело, лет шесть-семь назад я уже был весь покрыт татуировками, но меня потянуло на более экстремальные модификации. Первая операция была на язык, его мне разделили надвое», — рассказал Мишель.
Праддо утверждает, что перенес более 60 хирургических операций за эти годы. После модификации языка мужчина начал делать татуировки на глазных яблоках и вносить другие, все более шокирующие изменения.
«Вершиной всего стала Книга рекордов Гиннесса, в которую я попал именно благодаря имплантам. Таких кусочков силикона у меня уже 33, не считая трансдермальных, которые частично выходят наружу. Но рекорд я поставил именно по числу подкожных имплантов на голове», — поделился модификатор.
Любовь к экспериментам с собственным телом разделяет и супруга Праддо. Кэрол, с которой он прожил 15 лет, тоже фанатка модификаций и нередко помогает Мишелю с операциями.
«Кэрол, также известная как «Женщина-демон», тоже модифицирует себя. У нее пирсинг на теле, и она помогает мне с некоторыми экспериментами. Она много разрабатывала и изучала методы модификации тела ради моего проекта. Кэрол удалила мне нос, установила все импланты, которые у меня есть», — добавил он.
Сейчас Праддо планирует записать альбом под названием «Самый модифицированный человек в мире». Учитывая, как выглядит создатель треков, музыка наверняка найдет своих поклонников.