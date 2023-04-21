Глава МИД Украины Кулеба призвал евродипломата Борреля быстрее решать вопрос с поставками оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В разговоре он призвал решить вопрос неспособности Европы совместно закупить снаряды для Киева.
Заявление он сделал в своем официальном аккаунте в Twitter (ограничен Роспотребнадзором на территории РФ). Кулеба подчеркнул, что поблагодарил коллегу за помощь Европы. Среди основных траншей он выделил последний миллиард евро на срочные потребности в боеприпасах.
По сообщениям Кулебы, он потребовал как можно быстрее завершить дискуссии по закупке техники на один миллиард рублей. Политик полагает, что такой ход обеспечит безопасность Европы.
Стоит отметить, что днем ранее дипломат усомнился в возможности Европы совершить новую поставку. Он уверен, что очередная порция вооружения станет «тестом на независимость союза».