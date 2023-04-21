Глава МИД Украины Кулеба призвал евродипломата Борреля быстрее решать вопрос с поставками оружия

Заявление он сделал в своем официальном аккаунте в Twitter (ограничен Роспотребнадзором на территории РФ). Кулеба подчеркнул, что поблагодарил коллегу за помощь Европы. Среди основных траншей он выделил последний миллиард евро на срочные потребности в боеприпасах.