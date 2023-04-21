Лайма Вайкуле заявила об отсутствии художественной ценности у памятников освободителям от фашизма

Певица Лайма Вайкуле высказалась по поводу Великой Отечественной войны и памяти советских солдат, которые освободили Европу от фашизма. В эфире своего шоу на YouTube знаменитость заявила, что мемориалы не имеют никакой художественной ценности.
По словам певицы, памятники героям-освободителям вообще не стоит устанавливать. Вайкуле подчеркнула, что не понимает желания людей преклонить голову перед мемориалом солдату.
«Так пойди на кладбище к своему отцу, в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет», — высказалась исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли».
Кроме того, певица крайне жестко высказалась о Дне Победы. Знаменитость заявила, что Россия «приватизировала» как сам праздник, так и русский язык. Последний, по мнению Вайкуле, принадлежит всему миру.
Ранее певица Лайма Вайкуле высказалась в поддержку актрисы Лии Ахеджаковой, которая была уволена из театра «Современник». По мнению звезды советской эстрады, «нападать» на Ахеджакову нельзя, поскольку эта женщина заслуживает «только любовь и почет».