Пример трепетного отношения к театру: актера Сергея Мигицко поздравил с 70-летием артист Андрей Ургант

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Сергей Мигицко празднует сегодня свой юбилей. В день 70-летия всенародно любимого артиста через ФАН именинника поздравил актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант.
Артист отметил, что знаком с именинником еще со времен студенческой скамьи. Он также добавил, что давно воспринимал старшего товарища в качестве образца отношения к выбранному делу.
«Мы учились в одном вузе, почти вместе: он несколькими годами старше меня. Он всегда был для меня примером самого высокого, трогательного и трепетного отношения к театру, которое я всегда приветствую. Те его актерские работы, которые я знаю, выше всех похвал. Нам даже довелось сниматься вместе в каких-то совместных проектах. По-моему, самый недавний был — “Тест на беременность”», — сообщил актер.
Андрей Ургант также перечислил некоторые из наиболее ярких отличительных черт Сергея Мигицко.
«Он не просто коллега. Он — товарищ! Кроме того, он точно человек остроумный: ум у него острый. Остроумие — это умение подметить то, что видно не всем окружающим. Он переживает за какие-то вещи, не всегда это показывает, и правильно делает. Не бывает людей нараспашку. Желаю ему много-много-много любви и счастья», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, телеведущий поделился своими сердечными поздравлениями в адрес юбиляра.
«Я его искренне поздравляю, люблю по-человечески и профессионально. Повторюсь, желаю ему много-много счастья. Все всегда желают здоровья, ролей. Это все второстепенно: может быть, а может нет. Что касается счастья, я желаю именно его. Он это заслужил, тем более в наше непросто время», — подытожил артист.
Ранее актрису Светлану Немоляеву через ФАН поздравил с днем рождения артист Юрий Васильев. Собеседник отметил, что его коллега обладает целым рядом удивительных качеств.